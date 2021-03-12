الشرطة تضبط حافلتين تنظمان رحلات خارج نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم في نابلس حافلتين ممتلئتين بالركاب متوجهتين للرحل خارج المحافظة في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان الشرطة تلقت بلاغين منفصلين عن حافلتين رحل متوجهتين خارج المحافظة، على الفور تحركت دورية من شرطة السياحة والآثار ومركز شرطة المدينة بمساندة الأمن الوطني وتم ضبط حافلة غربي مدينة نابلس واخرى شرقيها وقد حجزت الحافلتين وحررت مخالفات بحق سائقيهما ومنظميهما لمخالفتهما قرار إغلاق المحافظة وحالة الطوارئ واقامة تجمعات قد تتسبب بانتشار الفيروس وإلحاق الاذى بالمجتمع.



وأكدت الشرطة أنها اتخذت الإجراء القانوني بحق السائقين والشركة السياحية المنظمة حسب الاصول.