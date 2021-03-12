أردوغان يعلق على احتمالية إعادة العلاقات مع مصر





وشدد على أنه "نريد أن تستمر هذه الاتصالات على مستوى وإذا وصلت الى نتائج إيجابية سنقوم بتقويتها ورفع مستواها"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أردوغان أن "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".



ولفت أردوغان من جهة أخرى، إلى أنه سيبحث موضوع المناورات المشتركة بين الرياض وأثينا مع السلطات السعودية.



رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها، في حال أفضت إلى نتائج إيجابية.وقال في تصريحات صحفية أدلى بها عقب صلاة الجمعة، بمدينة إسطنبول: إن "هناك اتصالات استخباراتية ودبلوماسية وعلى صعد أخرى مع الجانب المصري".