شؤون فلسطينية

أكثر من 20 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أكثر من 20 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن أكثر من 20 ألف مواطن من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك اليوم وأداء صلاة الجمعة في رحابه رغم تضييق الاحتلال ومنعه آلاف المصلين من الوصول للبلدة القديمة.

وانتشر المصلون في باحات المسجد ومصلياته المسقوفة بعد يوم من احتفالهم بذكرى الإسراء والمعراج بإعمار الأقصى والرباط فيه.

كما عرقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، وصول المصلين من أهالي الضفة الغربية للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.
 

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