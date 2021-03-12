فلسطين تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

واصلت فلسطين اليوم الجمعة، أرقاماً عالية بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





رام الله - دنيا الوطنيأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 22 وفاة، و2309 إصابات جديدة بالفيروس و1593 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 4، الخليل 4، جنين 1، طوباس 2، رام الله والبيرة 2، أريحا والأغوار 1"، و5 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 164، قلقيلية 96، نابلس 351، الخليل 532، جنين 164، سلفيت 61، ضواحي القدس 21، بيت لحم 144، طوباس 41، رام الله والبيرة 225، أريحا و الأغوار 28"، قطاع غزة 156، مدينة القدس 326.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 100، قلقيلية 66، نابلس 53، الخليل 330، جنين 63، سلفيت 77، ضواحي القدس 107، بيت لحم 135، طوباس 39، رام الله والبيرة 413، أريحا والأغوار 18"، قطاع غزة 120، مدينة القدس 420.وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 168 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.