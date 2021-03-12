الملتقى الوطني الديمقراطي يصدر تنويهاً بشأن تصريحات للقدوة لأحد المواقع العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الملتقى الوطني الديمقراطي، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن تصريح لرئيس الملتقى، د.ناصر القدوة، حول علاقة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، ونائب رئيس حركة المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري.



وقال الملتقى في تصريح عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): أن "د. ناصر القدوة لم يدل بأي تصريح لأي جهة إعلامية ولم يصدر عنه سوى بيان صحفي واحد مساء أمس تم توزيعه على كافة وسائل الإعلام وموجود على صفحة الملتقى الوطني الديمقراطي".



وأضاف: "ننوه أيضا أن هناك من نشر تصريحا مفبركاً من أوله لآخره، في تصرف يتنافى مع المهنية والأخلاق. نتمنى عل وسائل الإعلام توخي الدقة".



وكان موقع (عربي 21)، نقل عن القدوة تصريحات قال فيها: "لا شك لدي بأن هناك تدخلا خارجيا وكبير الحجم من قِبل جهات عربية (لم يسمها) في الانتخابات الفلسطينية القادمة، وأقول لك مثلا إن العلاقات القريبة بين الرجوب وحركة حماس، وعلى رأسها العاروري، قد تُدخل إيران للضفة الغربية من الباب الخلفي".