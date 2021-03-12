حمايل: لا صحة للمعلومات حول نية الرئيس عباس تأجيل الانتخابات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حسين حمايل، إن المعلومات التي يتم تداولها حول نية الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات، "غير صحيحة".



وأوضح في تصريح صحفي اليوم الجمعة، نشره عبر حسابه على (فيسبوك)، بأن الانتخابات الفلسطينية المقبلة ستُجرى في موعدها وفقًا للمراسم التي أصدرها الرئيس، بداية من الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني.