كميل أبو ركن: هذا ما ستفعله إسرائيل حال فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي

وتابع: "إذا حدث هذا فلن تكون هناك آليات ولا تنسيق أمني، ومن ثم علينا أن نسأل أنفسنا ما هي قيمة هذه الاتفاقيات"؟

وتابع: "في رأيي هم مدفوعون بفكر إسلامي متشدد، وهدفهم الرئيسي في الوقت الحالي هو السيطرة على الضفة وإقامة دولة إسلامية هناك".

كما سئل أبو ركن: هل حماس تريد اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل؟ فأجاب: "لا أعتقد أن ذلك على جدول الأعمال، قبل حل مشكلة الأسرى والمفقودين عليهم أن يعترفوا بالاتفاقيات ويقولون إنهم ضد الإرهاب، في الوقت الحالي هم لا يقبلون بكل هذه الأشياء وبالتالي فهم منظمة إرهابية"، وفق زعمه.