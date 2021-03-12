كميل أبو ركن: هذا ما ستفعله إسرائيل حال فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
سألت صحيفة (إسرائيل هيوم)، الإسرائيلية، منسق حكومة الاحتلال في المناطق، السابق، كميل أبو ركن، بشأن ماذا ستفعل إسرائيل حال فوز حركة حماس في المجلس التشريعي خلال الانتخابات المقبلة في 22 من آيار/مايو المقبل.
سألت صحيفة (إسرائيل هيوم)، الإسرائيلية، منسق حكومة الاحتلال في المناطق، السابق، كميل أبو ركن، بشأن ماذا ستفعل إسرائيل حال فوز حركة حماس في المجلس التشريعي خلال الانتخابات المقبلة في 22 من آيار/مايو المقبل.
وأجاب أبو ركن: "نحن نستعد لأي سيناريو، بما في ذلك احتمال تصاعد العنف، كما أننا لا نتخيل وضعا تواصل فيه إسرائيل الالتزام بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية بقيادة حماس".
وتابع: "إذا حدث هذا فلن تكون هناك آليات ولا تنسيق أمني، ومن ثم علينا أن نسأل أنفسنا ما هي قيمة هذه الاتفاقيات"؟
كما سئل أبو ركن: هل حماس تريد اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل؟ فأجاب: "لا أعتقد أن ذلك على جدول الأعمال، قبل حل مشكلة الأسرى والمفقودين عليهم أن يعترفوا بالاتفاقيات ويقولون إنهم ضد الإرهاب، في الوقت الحالي هم لا يقبلون بكل هذه الأشياء وبالتالي فهم منظمة إرهابية"، وفق زعمه.
كما سئل أبو ركن: هل حماس تريد اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل؟ فأجاب: "لا أعتقد أن ذلك على جدول الأعمال، قبل حل مشكلة الأسرى والمفقودين عليهم أن يعترفوا بالاتفاقيات ويقولون إنهم ضد الإرهاب، في الوقت الحالي هم لا يقبلون بكل هذه الأشياء وبالتالي فهم منظمة إرهابية"، وفق زعمه.
وتابع: "في رأيي هم مدفوعون بفكر إسلامي متشدد، وهدفهم الرئيسي في الوقت الحالي هو السيطرة على الضفة وإقامة دولة إسلامية هناك".
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