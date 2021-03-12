جنين: الاحتلال يسلم إخطارًا بوقف العمل في صيانة طريق في "أم الريحان"

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، إخطار بوقف العمل في صيانة طريق في قرية أم الريحان في منطقة يعبد، غرب جنين.



وذكر عضو المجلس القروي بلال زيد، أن "سلطة حماية الطبيعة" الإسرائيلية سلمت إخطارا بوقف العمل بصيانة الطريق الواصل إلى حي البطمة التابع لمجلس قروي أم الريحان، مشيرا إلى أن صيانة الطريق جاءت بناء على توجيهات المحافظ أكرم رجوب، وبتمويل من المجلس القروي، وبلدية برطعة، وذلك من خلال فرد "بسكورس" الأمر الذي لا يتعارض مع قوانين حماية الطبيعة.