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مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين
رام الله - دنيا الوطن
أمرت نيابة منطقة منشأة ناصر بالقاهرة بحبس عاطلين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بتشكيل عصابة انتحلا فيها صفة رجال الشرطة للنصب على المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أوضحت التحقيقات الأولية إلى أنه "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهما مسدس صوت خشبي ملفوف بلاصق أسود وجهاز لاسلكي، بالإضافة إلى مبلغ مالي".

وأشار التحقيق إلى أن "المتهمين يقومان باستيقاف سيارات الأجرة عقب إيهام سواقيها بأنهما من رجال الشرطة، ليستوليا على مبالغ مالية نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضد السائق لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف".

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وباستخدام المضبوطات.

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