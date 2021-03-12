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الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت السلطات الأردنية عريسا خالف قرار منع تنظيم الحفلات والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، بإقامته وليمة غداء لأكثر من 100 شخص في محافظة جرش.

ونقل موقع (خبرني) عن محافظ مدينة جرش فراس أبو قاعود قوله إنه جرى توقيف شخص وابنه العريس جراء إقامة حفل عرس في منطقة مخيم جرش حضره أكثر من 100 شخص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وقال أبو قاعود: إن "اللجان المشكلة لهذه الغاية تنفذ جولات ميدانية وتفتيشية مستمرة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع لتحقيق مقتضيات الأمن والنظام وسلامة المجتمع الأردني".

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