حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول "حلايب وشلاتين"

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بفتح ملف مثلث حلايب وشلاتين مع مصر من أجل التفاهم حوله.



ووفق وكالة الأنباء السودانية فقد جاءت هذه الدعوة خلال لقاء حمدوك خبراء أكاديميين وباحثين بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب وكالة الأنباء السودانية.



ودعا حمدوك إلى ضرورة الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين، وفتح ملف حلايب وشلاتين من أجل الوصول إلى تفاهم حوله.



وأكد أن "التاريخ والمصير المشترك للشعبين السوداني والمصري يمكنه خلق منارة للعالمين الإفريقي والعربي".



وأشار إلى "رؤية حكومة الفترة الانتقالية بالسودان للدفع بعملية الانتقال من خلال الإصلاح الاقتصادي، وهيكلة الأجهزة الأمنية، وبناء علاقات خارجية متوازنة"، لافتا إلى "إمكانية بناء العلاقات المصرية السودانية على أساس مصلحة الشعوب".