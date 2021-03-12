قوافل الأقصى تنطلق من الجليل المحتل للرباط في المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

انطلقت من مدينة طمرة في الجليل صباح اليوم الجمعة، قافلة جديدة تقل العشرات من أهالي الأراضي المحتلة عام 48م الى المسجد الأقصى المبارك لإعماره بالمصلين والرباط فيه.



وبحسب المشاركون في القافلة، فإن المصلين ينوون الاعتكاف والإقامة في المسجد الأقصى اليوم وغدا السبت.



وشهد يوم أمس الخميس تدفق للمصلين والزوار للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ذكرى الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج حيث قدر عدد المصلين ليوم أمس بقرابة 50 ألف مصل.



وتعرض المسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم لاقتحام أكثر من 302 مستوطنا والعشرات من جنود الاحتلال لباحاته وأروقته.



وشارك في عمليات الاقتحام تلك العديد من قادة المستوطنين وعلى رأسهم المتطرف يهود أغليك الذي اقتحم الباحات وسط أداء طقوسا دينية وإجراء جولات استفزازية.



كما شارك في عمليات الاقتحام العشرات من الطلبة اليهود وموظفي الآثار الذي رافقوا المجموعات الاستيطانية.



وتزامنا مع تلك الاقتحامات أيضا قام العديد من عناصر مخابرات الاحتلال باقتحام المصليات في المسجد الأقصى المبارك ودققوا في هويات المصلين.



وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.