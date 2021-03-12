حسين الشيخ: من يعتقد أنه كبير فهو كبير بفتح

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن من يعتقد أنه كبير فهو كبير بحركة فتح.وشدد الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك) على ان فتح موحدة وواحدة وأتحدى اذا هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقف امامها.واكد الشيخ ان البقاء في فتح أصعب مليون مرة من الخروج منها لانك وأنت في فتح تدفع فاتورة الوطن والوطنية.