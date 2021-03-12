ترامب: أنا صاحب الفضل في حصولكم على لقاحات ضد الفيروس الصيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "الفضل" يعود له في إنتاج لقاح مضاد لما سمّاه "فيروس الصين".



وقال ترامب في بيان نشر عبر حسابات بموقع تويتر صادر عن مكتبه: "آمل أن يتذكر الجميع عندما يحصلون على لقاح كوفيد-19 (يشار إليه غالبا باسم فيروس الصين)، أنه لو لم أكن رئيسا لما كنتم حصلتم على جرعة من اللقاح قبل 5 سنوات في أحسن الأحوال وربما لن تحصلوا عليها على الإطلاق"، مضيفا: "أتمنى أن يتذكر الجميع".



وكان ترامب ادعى في وقت سابق أن فيروس كورونا "سيختفي يوما ما" مثل "معجزة".



وكانت إدارة بايدن، قالت إنها وبعد تسلمها البيت الأبيض، لم يترك لها فريق ترامب أي خارطة طريق لتوزيع اللقاحات.