الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" و156 إصابة و120 حالة تعافٍ خلال الـ"24" ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "تم إجراء 2464 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية".



وأضافت: "تم تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتسجيل حالة وفاة بالفيروس".



ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين، 56883 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2035 حالة، إجمالي المتعافين 54283 حالة، إجمالي الوفيات 565 حالة وفاة.



وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.