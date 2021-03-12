دولي

بايدن: معركة (كورونا) أبعد من أن تكون قد انتهت

بايدن: معركة (كورونا) أبعد من أن تكون قد انتهت
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أيّ تراخٍ في التصدّي لجائحة (كورونا).

وأكد بايدن، أنّ المعركة ضدّ هذا الفيروس لم تنته بعد، لكنّه طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ المستقبل سيحمل معه "أياماً أفضل" مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وفي أول خطاب له إلى الأمّة، قال الرئيس الأميركي إنّ "هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع".

وإذ حثّ بايدن مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، أكّد أنّه في نهاية المطاف "سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة".

ودان الرئيس الأميركي جو بايدن، "جرائم الكراهية الخبيثة" التي يتعرّض لها مواطنوه المتحدّرون من أصول آسيوية منذ بدء جائحة كوفيد-19، معتبراً هذا السلوك "غير أميركي" ومطالباً بوقفه حالاً.

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