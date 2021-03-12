شؤون فلسطينية

بلدية رام الله تقرر إنشاء مستشفى ميداني يتبع لمجمع فلسطين الطبي

بلدية رام الله تقرر إنشاء مستشفى ميداني يتبع لمجمع فلسطين الطبي
رام الله - دنيا الوطن
باشرت بلدية رام الله، بإجراءات إنشاء مستشفى ميداني في مجمع فلسطين الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويأتي إنشاء المستشفى الميداني بناء على قرار للمجلس البلدي اتخذه باجتماع طارئ، على أن يتبع المشفى لمجمع فلسطين الطبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة مجمع فلسطين الطبي.

وأوضحت البلدية في بيان نشرته على موقعها، أن هذا القرار جاء بناء على المعطيات الواردة من المجمع والحاجة الملحة لزيادة القدرة الاستيعابية لمواجهة الوضع الوبائي فيه.

وقالت إن المجلس البلدي اتخذ قرار دعم إنشاء المستشفى الميداني الذي يتبع لمجمع فلسطين الطبي من موازنته الخاصة، وذلك إيمانا منه بأولوية حياة الإنسان على أية اعتبارات أخرى.، مع فتح باب التبرع للراغبين في المساهمة الإنسانية لتطوير القدرة الاستيعابية لإنقاذ حياة المواطنين.

بدورها أشادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة بمبادرة بلدية رام الله في إنشاء المستشفى الميدان للتخفيف من نسبة الإشغال في المجمع ومواجهة الوضع الوبائي في محافظة رام الله والبيرة، حيث سيتم افتتاحه وبدء العمل به بداية الشهر المقبل.

وأوضحت أن اجتماعاً عقد الاربعاء، في مبنى بلدية رام الله ضم رئيس بلدية رام الله موسى حديد ووكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ، ومدير مجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي، ومدير عام بلدية رام الله د. أحمد أبو لبن وتم الاتفاق على إنشاء المستشفى الميداني.

وتابعت الوزيرة الكيلة: نشكر بلدية رام الله وكل من سيتبرع لصالح البلدية من المواطنين لإنشاء هذا المستشفى للتخفيف من آثار جائحة كورونا، قائلة: إن جائحة كورونا أبرزت أجمل ما لدى الفلسطينيين من تعاطف وتعاضد وتعاون فيما بينهم للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

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