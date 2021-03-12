شؤون فلسطينية

القدوة: فصلي من فتح عمل "جبان" وعلاقة الرجوب- العاروري قد تدخل إيران إلى الضفة

القدوة: فصلي من فتح عمل "جبان" وعلاقة الرجوب- العاروري قد تدخل إيران إلى الضفة
رام الله - دنيا الوطن
وصف القيادي السابق في حركة (فتح)، ناصر القدوة، الجمعة، قرار فصله من الحركة بـ "الجبان والظالم وغير المقبول ويعارض العقل الصريح".

وأضاف القدوة، في تصريحات نقلها موقع (عربي 21)، أن قرار الفصل يعد "رفضا لقبول وجهات النظر الأخرى"، ويعتبر خطرا على حركة فتح التي اعتبرها بيته منذ عهود طويلة"، مضيفا: "آن الأوان أن يقف زعماء ينافسون أبو مازن الذي يعتبر مصدر ضعف للحركة وانخفاض مكانتها"، بحسب وصفه. 

ورحب القدوة، بـ "كل مبادرة، والباب مفتوح أمام الجميع، ولا أعارض هذه التسمية أو أخرى في الساحة السياسية الفلسطينية، ولدي احترام كبير للكل بما في ذلك محمد دحلان الذي جاهد كثيرا من أجل الشعب الفلسطيني"، بحسب تعبيره.

وقال: "أعتقد أن شرائح كبيرة من الجمهور الفلسطيني تريد التغيير وتشعر أنه حان الوقت لاختيار المسار الجديد، وهو مسار الأمل".

وتابع: "حسب اعتقادنا لن يصعب على حركة حماس مواجهة فتح، نظرا لما كنت قد حذرت منه، لأن التعاون بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، سوف يؤدي إلى إضعاف حركة فتح خلال الفترة القريبة، ولذلك يجب أن يأخذ الرئيس ذلك بالحسبان".

وعن دعمه للأسير مروان البرغوثي، قال: "البرغوثي بطل فلسطيني –فك الله أسره-. وقد التزمت علنا بأنه إذا ما قرر ترشيح نفسه فسأدعمه، وبالتالي لم يعد هناك خيارات أخرى مطروحة للنقاش".

وتابع: "لا شك لدي بأن هناك تدخلا خارجيا وكبير الحجم من قِبل جهات عربية (لم يسمها) في الانتخابات الفلسطينية القادمة، وأقول لك مثلا إن العلاقات القريبة بين الرجوب وحركة حماس، وعلى رأسها العاروري، قد تُدخل إيران للضفة الغربية من الباب الخلفي"، وفق قوله. 

وختم بقوله: "أخشى من استغلال جبريل الرجوب جهود المصالحة والانتخابات لغايات شخصية والاهتمام بمكانه بدلا من الاهتمام بالشعب الفلسطيني".

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