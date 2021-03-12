مباحثات تركية إسرائيلية بشأن الغاز

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجود اتصالات مع دول عدة منها تركيا بشأن "الغاز".



وهذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها نتنياهو علنا، عن اتصالات إسرائيلية مع تركيا، بشأن الغاز.



وكان نتنياهو يتحدث حينها في لقاء انتخابي لحزب "الليكود"، الذي يقوده، في مدينة بات يام، وبثه مباشرة على حسابه في "فيسبوك".



وقال نتنياهو: "نحن نتحرك باتجاه الغاز، نتحدث مع مصر، ونتحدث مع قبرص (اليونانية)، ونتحدث مع اليونان، نحن نتحدث مع كل الدول بما فيها تركيا"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.



وأضاف نتنياهو: "هذا الأمر يحدث وهو أمر جيد".



وكان وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قال إن تل أبيب أجرت محادثات مع أنقرة سابقا حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.



وأضاف قائلا: "نحن مستعدون للتعاون مع تركيا. ونأمل أن تكون أنقرة جزءا من منتدى الغاز في شرق المتوسط".