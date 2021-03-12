دولي

مباحثات تركية إسرائيلية بشأن الغاز

مباحثات تركية إسرائيلية بشأن الغاز
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجود اتصالات مع دول عدة منها تركيا بشأن "الغاز".

وهذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها نتنياهو علنا، عن اتصالات إسرائيلية مع تركيا، بشأن الغاز.

وكان نتنياهو يتحدث حينها في لقاء انتخابي لحزب "الليكود"، الذي يقوده، في مدينة بات يام، وبثه مباشرة على حسابه في "فيسبوك".

وقال نتنياهو: "نحن نتحرك باتجاه الغاز، نتحدث مع مصر، ونتحدث مع قبرص (اليونانية)، ونتحدث مع اليونان، نحن نتحدث مع كل الدول بما فيها تركيا"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وأضاف نتنياهو: "هذا الأمر يحدث وهو أمر جيد".

وكان وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قال إن تل أبيب أجرت محادثات مع أنقرة سابقا حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.

وأضاف قائلا: "نحن مستعدون للتعاون مع تركيا. ونأمل أن تكون أنقرة جزءا من منتدى الغاز في شرق المتوسط".

أخبار ذات صلة

ترامب: أنا صاحب الفضل في حصولكم على لقاحات ضد الفيروس الصيني

ترامب: أنا صاحب الفضل في حصولكم على لقاحات ضد الفيروس الصيني

بايدن: معركة (كورونا) أبعد من أن تكون قد انتهت

بايدن: معركة (كورونا) أبعد من أن تكون قد انتهت

الاتحاد الأوروبي يهدد الصين

الاتحاد الأوروبي يهدد الصين

رغم تطعيمهم.. إصابة أربعة من العاملين بمستشفى (شيبا تل هشومير)

رغم تطعيمهم.. إصابة أربعة من العاملين بمستشفى (شيبا تل هشومير)

منظمة الصحة العالمية: استمرار تفشّي (كورونا) يزيد تحوره ويضعف اللقاحات

منظمة الصحة العالمية: استمرار تفشّي (كورونا) يزيد تحوره ويضعف اللقاحات

28 كنيسة أمريكية تطالب بايدن باستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية

28 كنيسة أمريكية تطالب بايدن باستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية

أكثر من 2 مليون و632 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

أكثر من 2 مليون و632 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

نقل سارة نتنياهو إلى المستشفى

نقل سارة نتنياهو إلى المستشفى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوافل الأقصى تنطلق من الجليل المحتل للرباط في المسجد الأقصى

قوافل الأقصى تنطلق من الجليل المحتل للرباط في المسجد الأقصى

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في أراضي وادي الربابة المهددة

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في أراضي وادي الربابة المهددة

وفاة شاب متأثراً بجراحه أثر حادث سير ذاتي في رام الله

وفاة شاب متأثراً بجراحه أثر حادث سير ذاتي في رام الله

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بالعيد الوطني لبلاده

الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة مواطن أربعيني شرق مدينة رام الله

الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة مواطن أربعيني شرق مدينة رام الله

المخابرات الفلسطينية تتمكن من إعادة أربع فتيات من سوريا إلى عائلتهن بنابلس

المخابرات الفلسطينية تتمكن من إعادة أربع فتيات من سوريا إلى عائلتهن بنابلس

الصحة توضح حقيقة الشجار الذي وقع بمستشفى رفيديا بنابلس

الصحة توضح حقيقة الشجار الذي وقع بمستشفى رفيديا بنابلس

اعلام الاحتلال: إطلاق صفارات الانذار والقبة الحديدية عن طريق الخطأ

اعلام الاحتلال: إطلاق صفارات الانذار والقبة الحديدية عن طريق الخطأ

منوعات

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

شاهد: أسرار برنامج &#34;رامز مريض نفسي&#34; تُكشف لأول مرة

شاهد: أسرار برنامج "رامز مريض نفسي" تُكشف لأول مرة

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

عربي

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول &#34;حلايب وشلاتين&#34;

حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول "حلايب وشلاتين"