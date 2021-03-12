شؤون فلسطينية

وفاة شاب متأثراً بجراحه أثر حادث سير ذاتي في رام الله

وفاة شاب متأثراً بجراحه أثر حادث سير ذاتي في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
توفي شاب يبلغ من العمر 26 عاما متاثرا باصابته بحادث سير ذاتي وقع في مدينة رام الله قبل ايام.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه مساء اليوم توفي مواطن وصل  قبل 5 أيام للمجمع الطبي في رام الله باصابة وصفت بالحرجة  نتيجة حادث سير ذاتي لدراجة نارية ، على الفور تحرك فريق خبراء الحوادث في شرطة المرور للمكان للوقوف على ملالبسات الحادث.

وأضاف أرزيقات أن مساء اليوم أعلن الأطباء في مجمع فلسطني الطبي عن وفاة الشاب.

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