طالع أسعار الخضار والفواكه والدجاج اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة، كما يلي:



1ك = طماطم 1 ش



1ك = خيار 2.5 ش



1ك = بصل 2 ش



1ك = كوسا 1.7 ش



1ك = باذنجان 2.5 ش



1ك =بطاطس 1.5 ش



1ك = فلفل 8 ش



1ك = جزر 1.7 ش



1ك = ثوم 10 ش



1ك = ملفوف 2 ش



1ك = زهرة 1.5 ش



1ك = قرع 2 ش



1ك = ليمون 1.7 ش



1ك = ملوخية 3 ش



1ك = فصوليا 6 ش



1ك = بيض 8 ش



1ك =دجاج 10.5 ش



1ك = لحمة 35 ش.