طالع أسعار الخضار والفواكه والدجاج اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة، كما يلي:
1ك = طماطم 1 ش
1ك = خيار 2.5 ش
1ك = بصل 2 ش
1ك = كوسا 1.7 ش
1ك = باذنجان 2.5 ش
1ك =بطاطس 1.5 ش
1ك = فلفل 8 ش
1ك = جزر 1.7 ش
1ك = ثوم 10 ش
1ك = ملفوف 2 ش
1ك = زهرة 1.5 ش
1ك = قرع 2 ش
1ك = ليمون 1.7 ش
1ك = ملوخية 3 ش
1ك = فصوليا 6 ش
1ك = بيض 8 ش
1ك =دجاج 10.5 ش
1ك = لحمة 35 ش.
جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة، كما يلي:
1ك = طماطم 1 ش
1ك = خيار 2.5 ش
1ك = بصل 2 ش
1ك = كوسا 1.7 ش
1ك = باذنجان 2.5 ش
1ك =بطاطس 1.5 ش
1ك = فلفل 8 ش
1ك = جزر 1.7 ش
1ك = ثوم 10 ش
1ك = ملفوف 2 ش
1ك = زهرة 1.5 ش
1ك = قرع 2 ش
1ك = ليمون 1.7 ش
1ك = ملوخية 3 ش
1ك = فصوليا 6 ش
1ك = بيض 8 ش
1ك =دجاج 10.5 ش
1ك = لحمة 35 ش.
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