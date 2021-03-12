الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية موريشيوس، بريتفيرا جسينغ روبن، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.



وتمنى الرئيس، في برقيته، لجمهورية موريشيوس وشعبها المزيد من التقدم والرخاء، ولعلاقات الصداقة بين البلدية والشعبين التطور والنماء.