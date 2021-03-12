استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .



هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



السبت 2021/03/13 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأحد 2021/03/14 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الاثنين 2021/03/15 يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .