المخابرات الفلسطينية تتمكن من إعادة أربع فتيات من سوريا إلى عائلتهن بنابلس





وشكرت العائلة، في بيان لها، الرئيس محمود عباس، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، لاستجابهم لمناشدها بالعمل على انقاذ الفتيات.







رام الله - دنيا الوطنتمكن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، من إعادة أربع فتيات من عائلة مخلوف، من سوريا، إلى حضن عائلتهن في مدينة نابلس.وفي التفاصيل، تعود القصة إلى عام 2014 عندما غادر والد الفتيات، إلى تركيا ومنها إلى سوريا، لينضم إلى التنظيمات الإرهابية.وبعد سنوات، قرر والد الفتيات، العودة إلى فلسطين، قبل أن تفقد آثاره مع فتياته الأربع، فيما أعاد جهاز المخابرات زوجته قبل أربع سنوات.وقال عم الفتيات، أشرف مخلوف، في تصريحات إذاعية سابقة: إن أخيه مجدي، لا زالت آثاره مفقودة، ويأمل أن يكون على قيد الحياة، متوقعاً أن يكون في أحد السجون السورية.