الصحة توضح حقيقة الشجار الذي وقع بمستشفى رفيديا بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، صحة الأنباء التي تتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث شجار داخل قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.



وقالت الوزارة في تصريح لها: "ما حدث هو أن مريضاً يعاني من اضطراب نفسي، أقدسم على تكسير بعض محتويات القسم، وتم السيطرة على الموضوع".