اعلام الاحتلال: إطلاق صفارات الانذار والقبة الحديدية عن طريق الخطأ









رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة عن طريق الخطأ، لافتا إلى أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية وفقة الأنظمة المتبعة دون تنفيذ أي اعتراض.بدوره، أكد موقع (0404) الإسرائيلي، بأن أصوات انفجارات تم سماعها في المنطقة الصناعية جنوبي مدينة عسقلان.من جانبه، قال شاي ليفي، المراسل العسكري الاسرائيلي: "أفاد سكان غلاف غزة عن سماع دوي انفجارين، في الجيش يتحققون من إمكانية إطلاق صواريخ أو أن الانذار كاذب".