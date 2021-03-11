الصحة الأردنية: تسجيل 63 حالة وفاة و8300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 63 وفاة، و8300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الخميس، في اعلى حصيلة من الإصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء انتشار الوباء.



وبينت أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى (5169) حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى (457,151) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة (69,033) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.