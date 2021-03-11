الصحة بغزة: تسجيل 82 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 156 إصابة، وذلك بعد فحص 2464 عينة، وذلك بنسبة إصابة 6 %.