مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث، للتحقيق معه، في مركز التوقيف المعروف بـ"المسكوبية"، غربي القدس.



وخضع محافظ القدس غيث للتحقيق والاعتقال عشرات المرات، منذ توليه مهامه خلال الأعوام السابقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.