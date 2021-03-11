شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على مقدسيين قرب باب العامود بالقدس

الاحتلال يعتدي على مقدسيين قرب باب العامود بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الأهالي المتواجدين في ساحة باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر الاحتلال المتواجدين في المكان اعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب والدفع، وإلقاء قنابل الصوت تجاه الشبان والأهالي المشاركين في إحياء ذكرى الاسراء والمعراج في "الأقصى"، وسط حالة من توتر الأجواء سادت في المكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأحيا عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، في احتفال ديني مركزي في المسجد القبلي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

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