الاحتلال يعتدي على مقدسيين قرب باب العامود بالقدس



وأفاد شهود عيان، بأن عناصر الاحتلال المتواجدين في المكان اعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب والدفع، وإلقاء قنابل الصوت تجاه الشبان والأهالي المشاركين في إحياء ذكرى الاسراء والمعراج في "الأقصى"، وسط حالة من توتر الأجواء سادت في المكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأحيا عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، في احتفال ديني مركزي في المسجد القبلي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.





رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الأهالي المتواجدين في ساحة باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.