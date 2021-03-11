رغم تطعيمهم.. إصابة أربعة من العاملين بمستشفى (شيبا تل هشومير)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بإصابة أربعة من العاملين في مستشفى (شيبا تل هشومير) بفيروس (كورونا).



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إصابة العاملين الاربعة جاء بالرغم من تطعيمهم بلقاح فيروس (كورونا).