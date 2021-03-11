رشيدة المغربي شقيقة الشهيدة دلال تستقيل من المجلس الثوري لفتح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت رشيدة المغربي، شقيقة الشهيدة دلال المغربي، مساء اليوم الخميس، استقالتها من عضوية المجلس الثوري لحركة فتح.وقالت المغربي في تصريح لها، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "كل عام وذكراك لا تمر مرور السلام.. كل عام وأنت أكثر سموا".وأضافت: "عاشت روحك الثائرة بوجه الظُلام والمنبطحين والسحيجة.. وبهالمناسبة العظيمة أعلن استقالتي من المجلس الثوري لحركة فتح. وعاشت فلسطين.