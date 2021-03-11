وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)









رام الله - دنيا الوطنأعلن د. عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، اليوم الخميس، تعافيه بعد مرور 14 يوماً على إصابته بفيروس (كورونا).وقال أبو سيف عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "اليوم بحمد الله اجريت فحصاً بعد مرور أربعة عشر يوماً من إصابتي بفيروس (كورونا) وكانت النتيجة سلبية، أي سليمة. أربعة عشر يوماً أي 336 ساعة مرت بكرم من الله بما فيها من آلام وأوجاع وأعراض مختلفة مرت وانتهت".ووصف أبو سيف، تجربته مع المرض، قائلاً: "كأن للمرض قائمة من الاعراض لابد أن تمر بها واحدة واحدة من صداع وأوجاع في الصدر والمفاصل ووخزات في الظهر وفقدان حاستي الشم والتذوق والهزل العام. قائمة قد تطول كان الفايروس كل يوم يتاكد أنك واجهت واحدة منها".وأضاف: "بالإرادة واليقين والإيمان تدرك بان قارب الحياة سينجو بفضل من الله. ولكن أيضاص ومع هذا فإن التمسك بالتدابير الوقائية مازال حاجة حتى بعد الشفاء، لأننا بحاجة لأن نعبر كلنا هذا المجرى المضطرب من الجائحة".وتابع: "ثمة أوقات عصيبة لابد لنا من أن نجعل منها فردوساً ممكناً، وثمة آلام يمكن تجاوز محنتها ببعض الأعمال المفيدة".واستكمل: "فإلى جانب متابعة اعمال الوزارة واستعدادتها لإنطلاق فعاليات اليوم الوطني للثقافة في الثالث عشر من الجاري في داخل الجغرافيا وخارجها (وهنا لابد من شكر زملائي في قيادة الوزارة على عملهم الدوؤب معي عن بعد خلال تلك الفترة) إلى جانب ذلك انهمكت في القراءة، الفعل الأكثر محبة لقلبي، وأقرأت إثني عشر كتاباً جلها روايات أو سرديات".واستطرد: "القراءة عالم واسع وكل كتاب يحضر معه عالمه إليك بسهولة ومتعة. ربما وجب على في إضافات لاحقة أن أشارككم بعضاً من أفكار تلك الكتب وعنها. ربما".