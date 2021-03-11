شؤون فلسطينية

ناصر القدوة: قرار مركزية فتح بحقي يثير الحزن والشفقة وسأبقى حريصاً على مصالح الحركة

ناصر القدوة: قرار مركزية فتح بحقي يثير الحزن والشفقة وسأبقى حريصاً على مصالح الحركة
رام الله - دنيا الوطن
وصف د. ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) السابق، الخميس، قرار فصله من حركة (فتح)، ولجنتها المركزية، بالمحزن والمثير للشفقة على ما آلت إليه الأمور في الحركة.

وقال القدوة، في تصريح صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة منه: "القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح بحقي، أو بالأصح القرار الذي اتخذته الجهة المتنفذة في اللجنة المركزية، والمؤرخ 8/3/2021، يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا، دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها".

وأضاف: "من جانبي، سأبقى فتحاوياً حتى العظم ولن يغير ما حدث شيئاً في هذا الخصوص".

وتابع: "سأبقى حريصاً على مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكناً تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قررت، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 آذار/ مارس2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

وأضافت مركزية فتح في بيان، اليوم الخميس، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه.

 

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