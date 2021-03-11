القانوع: جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة لن تسقط من حسابات المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، أن زراعة الاحتلال الاسرائيلي لحوامات تحمل عبوات انفجارية في ماسحة عمل الصيادين في بحر قطاع غزة، اعتداء غاشم وجريمة ضد الانسانية، تتطلب تحركاً دوليا في ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم.



وقال القانوع، في تصريح له، مساء اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن": "إن هذه الجريمة لن تسقط من حسابات المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، وسيدفع ثمنها، ولن ينجح في النيل من قدراتها".



وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أكدت في مؤتمر صحفي، أن استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة، قبل عدة أيام، انفجار مركبهم بعد تعرضه لعبوة تحمل مواداً شديدة الانفجار، من قبل طائرة من نوع (كواد كابتر) تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.