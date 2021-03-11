الضميري: فتح فصلت أربعة أعضاء من لجنتها المركزية منذ انطلاقتها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عدنان الضميري، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المفوض السياسي العام السابق لقوات الأمن الفلسطينية، أن حركته فصلت أربعة من أعضاء لجنته المركزية، من انطلاقتها عام 1965.



وأوضح الضميري في تصريح له، نشره على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم، أن الأربعة المفصولين هم ابو صالح وقدري ابو كويك وهما قاما بالانشقاق عام 1983، ومحمد دحلان وناصر القدوة.



وأشار الضميري، إلى أن قرارات الفصل لهم جميعا، كانت قرارات من اللجنة المركزية وتصديق المجلس الثوري .



وقال: "الاخ ناصر هو واحد من وضعوا النظام الداخلي للحركة ومواد العقوبات، وهو اكثر العارفين ان الخلاف ليس سياسي ولا وطني، والاجراء هو ليس بسبب خلاف رأي بل بسبب تشكيل إطار خارج إطار الحركة، وتشكيل كتلة انتخابية في مواجهة الحركة".



وأضاف الضميري: "لقد اخذ الحوار معه ساعات طويلة من أعضاء اللجنة المركزية ومحبيه، ولكن هذا كان قراره وموقفه الذي يعرف هو نتيجته بالنظام الذي ساهم هو في تعديلاته وإقراره".