شؤون فلسطينية

بشار المصري يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مشروعي توليد الطاقة الكهربائية بغزة ومدينة روابي

بشار المصري يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مشروعي توليد الطاقة الكهربائية بغزة ومدينة روابي
خاص دنيا الوطن
افتتح بشار المصري، رجل الأعمال الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة شركة (باديكو القابضة)، أمس الأربعاء، مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشخصية على أسطح البنايات في مدينة غزة الصناعية.

وأكد المصري في لقاء خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هذا المشروع هو أضخم مشروع من نوعه في فلسطين، والثاني في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أهميته تكمن أنه في قطاع غزة الذي يشهد عدم ثبات في الكهرباء، منوها في الوقت ذاته إلى أن 50% فقط متوفرة من احتياجات القطاع من الكهرباء.

وقال المصري: "لهذا المشروع له عدة فوائد، أنه يعمل على تخفيض سعر تكلفة الكهرباء، حيث اخترنا المنطقة الصناعية بسبب وجود أسطحة المصانع، ولحاجة هذه المصانع أن يكون فيها كهرباء دائمة وبسعر منخفض".

وأشار المصري، إلى أن هذا المشروع أخد فترة طويلة حتى تم الانتهاء من بنائه، بسبب الظروف السائدة في قطاع غزة، وبسبب التعامل مع عدة أطراف سواء فلسطينية وغير فلسطينية، حيث أن هناك تعقيدات غير ضرورية، منوها في الوقت ذاته إلى أن تكلفة المشروع 12 مليون دولار، وهو الاعلى من اللازم كونه في غزة.

في السياق، قال المصري: "لابد من إيجاد مشاريع اخرى مشابهة لهذا المشروع، هناك اراضي ليست عديدة ولكن مضطرين لاستخدام بعض الاراضي للطاقة الشمسية، حيث أن الكهرباء ضرورية، فلا يوجد حضارة تقوم بالعصر الحديث بدون كهرباء".

وأشار المصري إلى أن مشروع روابي، فريد من نوعه، ولا يوجد مثله في العالم، منوها إلى أنه عندما بدأ ببناء مشروع روابي في عام 2007 كان هناك مشروعين، في الضفة والاخر في غزة، وبعد شهرين حدث الانقسام وتم وقف العمل.

وقال: "من الصعب اقامة مشروع روابي حاليا في قطاع غزة، وهذا لا يعني أنه لا يمكن اقامته".


 


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