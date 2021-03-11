شؤون فلسطينية

سرايا القدس: الاحتلال ارتكب حماقة باستشهاد الصيادين الثلاثة وسيلقى عليها رداً من المقاومة

سرايا القدس: الاحتلال ارتكب حماقة باستشهاد الصيادين الثلاثة وسيلقى عليها رداً من المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الخميس، بياناً صحيفاً، تعقيبا على كشف وزارة الداخلية والأمن الوطني تفاصيل حادثة استشه استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس، يم الأحد الماضي.

ونعت سرايا القدس في بيانها، شهداء لقمة العيش من أبناء عائلة اللحام، مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاحتلال بهذه الجريمة قد ارتكب حماقة سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية.

وقالت: "تُشدد المقاومة الفلسطينية على أن قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال لن يُسمح بتغييرها".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

أمام الحدث الأليم الذي وقع على شواطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح يوم الأحد الماضي الموافق (7 / مارس) والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة صيادين من أبناء شعبنا الفلسطيني من عائلة اللحام وهم:

الشهيد / يحيى مصطفي اللحام

الشهيد /حمدي حجازي اللحام

الشهيد / زكريا حجازي اللحام

ووقوفاً عند تأكيد الجهات الأمنية المختصة وكشفها بعد تحقيقات شاملة بالتعاون مع اجهزة أمن المقاومة الفلسطينية بأن الجريمة البشعة يقف خلفها الاحتلال الصهيوني فإننا في سرايا القدس نؤكد على التالي:

أولاً : ننعى شهداء لقمة العيش الثلاثة من أبناء عائلة اللحام المجاهدة ونؤكد على أن دماءهم لن تذهب هدراً .

ثانياً : إن العدو بهذه الجريمة قد ارتكب حماقةً سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية .

ثالثاً : تُشدد المقاومة الفلسطينية على أن قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال لن يُسمح بتغييرها .

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس : 27 رجب 1442هـ

الموافق: 11 آذار 2021م

أخبار ذات صلة

بشار المصري يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن مشروعي توليد الطاقة الكهربائية بغزة ومدينة روابي

بشار المصري يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مشروعي توليد الطاقة الكهربائية بغزة ومدينة روابي

الحية: نفضل تشكيل قائمة وطنية موحدة للانتخابات.. وهذا ما سيبحثه حوار القاهرة المقبل

الحية: نفضل تشكيل قائمة وطنية موحدة للانتخابات.. وهذا ما سيبحثه حوار القاهرة المقبل

القدوة: أنا لست سبب المشكلة بفتح وإنما أنا أحد مظاهرها

القدوة: أنا لست سبب المشكلة بفتح وإنما أنا أحد مظاهرها

الجاغوب: ناصر القدوة فُصل من فتح وفق قانون ساهم بصياغته

الجاغوب: ناصر القدوة فُصل من فتح وفق قانون ساهم بصياغته

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

شاهد: رئيس مجلس إدارة &#34;باديكو&#34; يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

شاهد: رئيس مجلس إدارة "باديكو" يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

ماذا عقبت فدوى البرغوثي على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح؟

ماذا عقبت فدوى البرغوثي على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح؟

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدوة: أنا لست سبب المشكلة بفتح وإنما أنا أحد مظاهرها

القدوة: أنا لست سبب المشكلة بفتح وإنما أنا أحد مظاهرها

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

شاهد: رئيس مجلس إدارة &#34;باديكو&#34; يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

شاهد: رئيس مجلس إدارة "باديكو" يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

شاهد: مجلي يقدم مبادرة جديدة حول الانتخابات والمصالحة الفلسطينية

شاهد: مجلي يقدم مبادرة جديدة حول الانتخابات والمصالحة الفلسطينية

المطران حنا: محاولات الاحتلال اخلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح عمل اجرامي

المطران حنا: محاولات الاحتلال اخلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح عمل اجرامي

هيئة الأسرى: إدارة عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر &#34;محمد الشيخ&#34;

هيئة الأسرى: إدارة عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر "محمد الشيخ"

الديمقراطية: هذا القيادي مفصول من الجبهة بسبب &#34;تجاوزات سلوكية متعاكسة&#34;

الديمقراطية: هذا القيادي مفصول من الجبهة بسبب "تجاوزات سلوكية متعاكسة"

منوعات

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

شاهد: أسرار برنامج &#34;رامز مريض نفسي&#34; تُكشف لأول مرة

شاهد: أسرار برنامج "رامز مريض نفسي" تُكشف لأول مرة

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

عربي

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

السعودية.. حكم ابتدائي بإعدام خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم الدولة

السعودية.. حكم ابتدائي بإعدام خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم الدولة

مصر.. مصرع عدد من الأشخاص في اندلاع حريق هائل

مصر.. مصرع عدد من الأشخاص في اندلاع حريق هائل

(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة

(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة