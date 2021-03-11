القدوة: أنا لست سبب المشكلة بفتح وإنما أنا أحد مظاهرها



وفي السياق، شدد القيادي الفلسطيني، على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أنها تعتبر جبهة عريضة من مختلف الأطياف السياسية الفلسطينية.



وقال: "الادارة الفلسطينية كلها تحتاج الى علاج وليس فقط قطاعات معينة، كما أنه علينا إعادة النظر في قرارات اتخذناها قبل 20 عاما على صعيد الادارة.



وأكد القدوة، أن الجاليات الفلسطينية في الخارج يجب أن تشارك في الانتخابات التشريعية، كما أن فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 جزء من الشعب الفلسطيني ولكن لهم ظروفهم القانونية.











رام الله - دنيا الوطنقال ناصر القدوة، القيادي الفلسطيني: "أنا لست سبب المشكلة في حركة فتح، وإنما أنا أحد مظاهر هذه المشكلة".ووجه القدوة رسالة الى حركة حماس خلال حوار له على قناة (الشرق)، والذي أجري يوم 4 آذار/ مارس 2021، يقول فيها: "تعالوا نتفاهم على الوحدة الوطنية، لكن ليس على أساس الضفة لي وغزة لك"، لافتا إلى أن التفاهم على قاعدة الضفة لي وغزة لك هو تكريس للانقسام وتبشر لمشاكل كبرى قادمة.