الجاغوب: ناصر القدوة فُصل من فتح وفق قانون ساهم بصياغته



وأشار إلى أن اللجنة المركزية للحركة صوتت خلال اجتماعها يوم الإثنين الماضي، على فصل القدوة، ومنحت لجنة الحوار فرصة للحديث مع القدوة للعدول عن قراره بتشكيل قائمة منفصلة عن حركة فتح في الانتخابات المقبلة.



وقال: "جرى عقد اجتماع أول أمس واجتماع آخر أمس، وأمهل حتى صباح اليوم لإعادة النظر في قراره بخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن فتح، ومؤكداً أن المهلة انتهت صباح اليوم وأصبح القرار نافذاً".



وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد اعلنت في بيان لها، اليوم الخميس، عن قرارها بفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021.



وأوضحت المركزية، أن القرار الصادر في تلك الجلسة نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.



وقال البيان: "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".



يذكر أن ناصر القدورة قد أعلن عن تشكيل الملتقى الوطني الفلسطيني، وعن خوضه الانتخابات بقائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح.



رام الله - دنيا الوطنأكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، أن قرار اللجنة المركزية، بفصل ناصر القدوة من الحركة، جاء بناء على قانون ساهم هو شخصيا في صياغته بوقت سابق.وأوضح الجاغوب، في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، أن النظام الداخلي لحركة فتح والذي فصل القدوة بناءً عليه، كان القدوة نفسه أحد الأشخاص المركزيين في صياغته، بحسب (إذاعة أجيال).