مباشر | لقاء مع ناصر القدوة

شؤون فلسطينية

رئيس مجلس إدارة "باديكو" يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

رئيس مجلس إدارة "باديكو" يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة "باديكو القابضة"، مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات في مدينة غزة الصناعية، وهو الأضخم في فلسطين والثاني في الشرق الأوسط.

ويشمل المشروع على أكثر من 21 ألف خلية شمسية تم تركيبها على 32 بناية صناعية في مدينة غزة الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى (7.3) ميغا واط، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 12 مليون دولار.

وسيؤمن المشروع الكهرباء لكافة المصانع والمكاتب الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمنشآت التجارية القائمة في مدينة غزة الصناعية.

وافتتح بشار المصري رئيس مجلس إدارة باديكو المشروع، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية في غزة د. رشدي وادي، ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، المهندس سمير مطير، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة المهندس ماهر عايش، ومدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) مازن أسعد إضافة إلى عدد من رجال الأعمال في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد المصري أهمية المشروع لتعزيز بنية اقتصاد قطاع غزة، ومساهمته في كسر الحصار، والتخفيف من معاناة أهلنا هناك، قائلا: "بإذن الله وبهمة الجميع راح ترجع غزة مثل قبل وأحسن، من خلال ايجاد فرص العمل للشباب؛ لأن من حق أبناء شعبنا وأهلنا العمل والعيش بحرية وكرامة".

ووصف المصري المشروع بالاستراتيجي والمهم، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الاقتصاد الفلسطيني والعجز الكبير في قطاع الطاقة بغزة، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال إلى زيادة الاستثمار في قطاع غزة الحبيب باعتباره منطقة واعدة، إضافة إلى حاجته الماسة للمشاريع الاقتصادية خاصة تلك التي تمس مناحي الحياة اليومية، وشعبنا بحاجة اليوم إلى قرارات قياديّة تضمن التغير وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بسرعة.

بدوره، قال وادي إن قطاع غزة يعاني عجزاً في الطاقة الكهربائية بما يزيد عن 50% بسبب الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود، الأمر الذي يتسبب بأزمة الكهرباء، حيث تعمل فقط لـ4-8 ساعات كحد أقصى في اليوم ودون انتظام، ما أثر بشكل كبير على القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية، وهذا المشروع يعتبر حلا مثاليا خاصة في المدينة الصناعية التي تحتاج إلى توفر الكهرباء بشكل منتظم ودائم.

وأشاد بجهود المصري في الاستثمار بأكثر المناطق التي تحتاج فعلا إلى العمل، رغم خوف الكثير من رجال الأعمال من القدوم واستثمار أموالهم هنا، كما أن هذا المشروع الوطني يفتح المجال أمام المصانع العاملة في مدينة غزة الصناعية لزيادة قدرتها الانتاجية بعد توفر الكهرباء بشكل دائم دون انقطاع وبتكلفة أقل، إضافة إلى افتتاح مصانع جديدة.

من جهته، قال مطير إن هذا المشروع الوطني ينسجم مع كفاءة الطاقة المتجددة، وتوجه الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الأمن الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأكد مطير أن هذا المشروع الأول من نوعه في فلسطين يعتبر خطوة تشجيعية لكافة شركات القطاع الخاص والمستثمرين المحتملين في قطاع الطاقة، للمساهمة في حل قضية النقص الحاد بالطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

من ناحيته، أكد أسعد، أهمية دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المولدة لفرص عمل جديدة ومستدامة، ضمن الأداة المالية المبتكرة "الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك" والذي يعمل على توفير التمويل الجزئي المطلوب لتمكين المستثمرين من إطلاق استثمارات مجدية لها فوائد اقتصادية واجتماعية، كهذا المشروع الذي سيكون له دور إيجابي في توفير أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة الصناعية بغزة، إضافة إلى دوره في تخفيف الطلب على الطاقة التقليدية، والتحسين من جدول التوزيع، خاصة وأن تركيز المصانع في منطقة غزة الصناعية سيكون على الطاقة المتجددة.

وأشار أسعد إلى أن مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل هو مشروع تابع لوزارة المالية الفلسطينية وينفذ من قبل شركة البدائل التطويرية DAI وبدعم من البنك الدولي.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة شركة بيدكو (مطور مدينة غزة الصناعية) خالد عنبتاوي، شرحا موجزا عن المشروع والخطوات التي تم إنجازه فيها، خاصة الصعوبات التي واجهتنا في إدخال المواد والخلايا الشمسية الخاصة في إنشاء المشروع، لكن بفضل الله وجهود الجميع تجاوزنا ذلك وتمكنا من إنجاز المشروع في وقت قياسي.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب التشغيل والانتاجية في مدينة غزة الصناعية مع زيادة أعداد المصانع نتيجة توفر مصدر دائم للكهرباء ودون انقطاع، الأمر الذي يعني خلق فرص عمل إضافية لأبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

ماذا عقبت فدوى البرغوثي على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح؟

ماذا عقبت فدوى البرغوثي على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح؟

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

الكيلة: مؤسسة كوفاكس أجلت تسليمنا لقاح (استرازنيكا)

الكيلة: مؤسسة كوفاكس أجلت تسليمنا لقاح (استرازنيكا)

الخارجية المصرية: مستمرون بالعمل على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الخارجية المصرية: مستمرون بالعمل على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الصحة: تسجيل 18 حالة وفاة و1291 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 18 حالة وفاة و1291 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

داخلية غزة:الصيادون الثلاثة استشهدوا جراء انفجار عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة تابعة للاحتلال

داخلية غزة:الصيادون الثلاثة استشهدوا جراء انفجار عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة تابعة للاحتلال

شاهد: مجلي يقدم مبادرة جديدة حول الانتخابات والمصالحة الفلسطينية

شاهد: مجلي يقدم مبادرة جديدة حول الانتخابات والمصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

الضمير تطالب الجهات الحكومية بغزة بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

رئيس مجلس إدارة &#34;باديكو&#34; يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

رئيس مجلس إدارة "باديكو" يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

شاهد: مجلي يقدم مبادرة جديدة حول الانتخابات والمصالحة الفلسطينية

شاهد: مجلي يقدم مبادرة جديدة حول الانتخابات والمصالحة الفلسطينية

المطران حنا: محاولات الاحتلال اخلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح عمل اجرامي

المطران حنا: محاولات الاحتلال اخلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح عمل اجرامي

هيئة الأسرى: إدارة عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر &#34;محمد الشيخ&#34;

هيئة الأسرى: إدارة عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر "محمد الشيخ"

الأوقاف تصدر تقريرها السنوي لانتهاكات الاحتلال للمقدسات لعام 2020

الأوقاف تصدر تقريرها السنوي لانتهاكات الاحتلال للمقدسات لعام 2020

حركة حماس تصدر بيانًا في ذكرى الإسراء والمعراج

حركة حماس تصدر بيانًا في ذكرى الإسراء والمعراج

منوعات

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

شاهد: أسرار برنامج &#34;رامز مريض نفسي&#34; تُكشف لأول مرة

شاهد: أسرار برنامج "رامز مريض نفسي" تُكشف لأول مرة

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

عربي

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

السعودية.. حكم ابتدائي بإعدام خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم الدولة

السعودية.. حكم ابتدائي بإعدام خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم الدولة

مصر.. مصرع عدد من الأشخاص في اندلاع حريق هائل

مصر.. مصرع عدد من الأشخاص في اندلاع حريق هائل

(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة

(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة