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شؤون فلسطينية

ماذا عقبت فدوى البرغوثي على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح؟

ماذا عقبت فدوى البرغوثي على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح؟
رام الله - دنيا الوطن
عقبت فدوى البرغوثي، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، مساء اليوم الخميس، على قرار فصل ناصر القدوة من عضوية  للحركة.

وقالت البرغوثي في تصريح لها نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تتميز حركة فتح بديمقراطيتها وتعدد الاجتهادات في داخل الجسد الواحد، لطالما كان هذا سر قوتها وضمان استمرارها، وصار التعدي على هذا الفهم أحد أسباب التشرذم فيها".

وأضافت: "الأخ ناصر القدوة يمثل إحدى حالات هذه التعددية بالحركة.. موقفنا الدائم أن الحوار واستنفاذ الفرص هو الحل بدلاً عن الفصل والإقصاء، الأخ ناصر فتحاوي أصيل له قيمته الفكرية والتنظيمية والتعامل بقرارات الفصل والإقصاء مرفوض ولا يصب بمصلحة الحركة".


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