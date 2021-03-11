20 قتيلا وإصابة 24 آخرين بإنفجار في مصنع للملابس بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 20 عاملا مصرعهم وأصيب 24 آخرون، الخميس، في حريق داخل مصنع للملابس الجاهزة بمصر، فيما لا تزال تحاول "الحماية المدنية" السيطرة على النيران.



ووقع الحريق في مصنع للملابس منطقة العبور بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، وتم فرض طوق أمني بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، لمحاولة السيطرة على النيران، وإسعاف المصابين.