قوات الاحتلال تعتقل موظفا في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، رئيس قسم الوعظ والإرشاد في الأقصى، خالد رياض العيساوي.



وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت العيساوي، لحظة خروجه من باب السلسلة، عقب الانتهاء من الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأحيا عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، في احتفال ديني مركزي في المسجد القبلي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.