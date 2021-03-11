شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 18 حالة وفاة و1291 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 18 حالة وفاة و1291 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الصحة، بتسجيل 18 حالة وفاة، و1291 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن من بينهم 16 حالة في الضفة الغربية، وحالتان في قطاع غزة.

وأكد التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) بفلسطين، الذي أصدرته الوزارة مساء اليوم الخميس، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، في الضفة الغربية وصلت الى 1565 حالة، فيما وصلت في قطاع غزة الى 77 حالة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت 6888، منوهة في الوقت ذاته إلى وجود 155 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي. 

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