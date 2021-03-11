مصر.. مصرع عدد من الأشخاص في اندلاع حريق هائل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 5 عمال مصرعهم في مصر وأصيب 12 أخرين، في حريق نشب داخل مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وتباشر الحماية المدنية محاولة السيطرة على النيران.



ووفق صحيفة (الوطن) فقد دفعت إدارة الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل، حيث تم منع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، جرى فرض كردون أمني بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.