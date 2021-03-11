شؤون فلسطينية

المطران حنا: محاولات الاحتلال اخلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح عمل اجرامي

المطران حنا: محاولات الاحتلال اخلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح عمل اجرامي
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الخميس: إن الفلسطينيين لا يعانون فقط من فيروس (كورونا) الفتاك بل هنالك تصاعدا في فيروس الاستيطان وهي سياسة تندرج في اطار المخططات الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية كما انها تستعمل ورقة في السجال الانتخابي الاسرائيلي الداخلي.

واستنكر المطران عزم السلطات الاحتلالية اخلاء عائلات مقدسية من سكان المدينة الاصليين من منازلهم لصالح المستوطنين المستعمرين الطارئين حيث طالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف اخلاء المواطنين من منازلهم داعيا كافة الدول العالمية والمؤسسات الحقوقية الى ادانة تلك المخططات واتخاذ التدابير والاجراءات والقرارات لوقفها وردعها.

وأضاف: "نعرب مجددا عن تضامننا مع العائلات الفلسطينية المقدسية المهددة بالتشريد من منازلها في حي الشيخ جراح رافضين هذه الاجراءات الاحتلالية جملة وتفصيلا".

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