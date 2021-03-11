هيئة الأسرى: إدارة عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر "محمد الشيخ"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن

إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في سجن عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر محمد خضر الشيخ 17 عاما من العيزرية قضاء القدس.



وبينت الهيئة، أن الأسير الطفل الشيخ والمحكوم بالسجن 10 سنوات يعاني من أوجاع حادة في المعدة والبطن، ويتقئ باستمرار، بسبب مضاعفات إصابته بالرصاص عند اعتقاله، حيث أصيب بـ 8 رصاصات منها واحدة إستقرت بالقلب ولم يتم إخراجها وعدة رصاصات بالظهر لا زال بعضها مستقر بجسده حتى اللحظه.



وأوضحت، أن الأسير الشيخ اعتقل بتاريخ 15/8/2019 بعد

اطلاق وابل من الرصاص تجاهه وتجاه رفيقه نسيم مكافح أبو رومي (15 عاماً) الذي استشهد بنفس اللحظة، بزعم وإدعاء محاولتهما تنفيذ عملية طعن قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.