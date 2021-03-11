شؤون فلسطينية

الديمقراطية: هذا القيادي مفصول من الجبهة بسبب "تجاوزات سلوكية متعاكسة"

الديمقراطية: هذا القيادي مفصول من الجبهة بسبب "تجاوزات سلوكية متعاكسة"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن "مصطفى مسلماني" لم يعد في صفوفها ولا تربطه أية علاقة أو صلة بها، وجرى فصله قبل نحو عام بسبب تجاوزات سلوكية متعاكسة ومخالفة للنظام الداخلي الذي ينظم العلاقة الحزبية الداخلية.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية لعدم التعاطي مع مسلماني في أية أخبار أو موضوعات تتعلق بالجبهة الديمقراطية.

وأهابت الجبهة بوسائل الإعلام الفلسطينية والعربية توخي الدقة والموضوعية في نقل أخبار الجبهة وتداولها دون الرجوع إلى المصادر المعروفة لدى الجميع.

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