ماذا قال "ناصر القدوة" بعد فصله من حركة فتح واللجنة المركزية؟

رام الله - دنيا الوطنرد القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، اليوم الخميس، على قرار فصله من اللجنة المركزية ومن حركة فتح.وفي أول رد، قال القدوة في تغريدة له عبر موقع (تويتر): فلسطين أولاً وأخيراً، رداً على قرار فصله من مركزية فتح.وكانت، اللجنة المركزية لحركة فتح، قررت اليوم الخميس فصل ناصر القدوة من عضويتها، ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 آذار/ مارس2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.